Шойгу считает, что практика МУС угрожает национальным суверенитетам стран

Практика МУС формирует угрозу национальным суверенитетам незападных стран, дает оппозиционным силам инструменты борьбы против законно избранной власти. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей совбезов в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности, его слова приводит ТАСС.

«Внедрение практики инициирования расследований прокурором МУС без согласия властей и в нарушение закрепленного в Римском статуте принципа комплементарности его юрисдикции по отношению к национальным судам формирует угрозу суверенитетам незападных государств», — считает он.

Также Шойгу заявил, что мир меняется в сторону многополярности, страны мирового большинства укрепляют позиции. По его словам, экономическое устройство современного мира претерпевает значительные изменения.

Ранее Шойгу заявил, что России противостоят 56 государств.