Шойгу заявил, что России противостоят 56 государств

Шойгу: Украина превращена в поле боя, где РФ противостоят 56 государств
Украина превратилась в поле боя, где России скоординировано противостоят 56 государств. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает «Интерфакс».

«Страна превращена в поле боя, где России скоординировано противостоят 56 иностранных государств», — сказал он.

По его словам, коммуникационные технологии, используемые западными странами для «антироссийской идеологической обработки населения Украины», поставили существование страны под угрозу.

Кроме того, добавил Шойгу, Запад пытается повлиять на другие страны для привлечениях их к поставкам вооружений и военной техники для Украины.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в случае нападения на страны НАТО Россия столкнется с «разрушительными последствиями».

Ранее сообщалось, что США могут прекратить переговоры на фоне эскалации со стороны РФ.

 
