Канада поставила цель вытеснить российский газ с рынка Европы и Азии

Премьер-министр Карни: канадский газ заменит на рынке российский
Канада является «одним из решений» в сфере энергетической безопасности Европы и Азии, ее природный газ заменит на рынке российский. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, чьи слова приводит телеканал CBC.

На вопрос о том, заменит ли канадский сжиженный природный газ на рынке российский, глава правительства Канады ответил утвердительно.

«Канада является одним из решений в сфере энергетической безопасности в Европе, энергетической безопасности в Азии… Это будет способствовать энергетической безопасности Германии. И мы можем сделать гораздо больше в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами», – заявил Карни.

До этого сообщалось, что Германия и Канада подпишут крупное соглашение о поставках сжиженного природного газа в рамках стремления Европы к энергетической безопасности. Историческое соглашение предполагает поставки около 1 миллиона тонн СПГ в год. Данный шаг направлен на диверсификацию источников энергии в Европе на фоне полного отказа от российских ресурсов и перебоев с поставками с Ближнего Востока.

Ранее в МИД рассказали, как Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу.

 
