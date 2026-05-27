Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Германия и Канада готовят соглашение о поставках газа

Bloomberg: Германия и Канада подпишут соглашение о поставках СПГ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Германия и Канада подпишут крупное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в рамках стремления Европы к энергетической безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Историческое соглашение предполагает поставки около 1 миллиона тонн СПГ в год. Данный шаг направлен на диверсификацию источников энергии в Европе на фоне полного отказа от российских ресурсов и перебоев с поставками с Ближнего Востока.

По информации The Wall Street Journal, сделка предусматривает, что немецкая государственная энергетическая компания SEFE будет закупать сжиженный природный газ на плавучем терминале у северного побережья Британской Колумбии.

Этот проект поддерживается компанией Western LNG, одним из крупных инвесторов которой является Blackstone Energy Transition Partners, а также находится в совместной собственности группы Nisga'a Nation.

Ожидается, что поставки начнутся в начале 2030-х годов.

Ранее в МИД рассказали, как Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!