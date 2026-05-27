Германия и Канада готовят соглашение о поставках газа

Германия и Канада подпишут крупное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в рамках стремления Европы к энергетической безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Историческое соглашение предполагает поставки около 1 миллиона тонн СПГ в год. Данный шаг направлен на диверсификацию источников энергии в Европе на фоне полного отказа от российских ресурсов и перебоев с поставками с Ближнего Востока.

По информации The Wall Street Journal, сделка предусматривает, что немецкая государственная энергетическая компания SEFE будет закупать сжиженный природный газ на плавучем терминале у северного побережья Британской Колумбии.

Этот проект поддерживается компанией Western LNG, одним из крупных инвесторов которой является Blackstone Energy Transition Partners, а также находится в совместной собственности группы Nisga'a Nation.

Ожидается, что поставки начнутся в начале 2030-х годов.

Ранее в МИД рассказали, как Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу.