Возможная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца может серьезно ослабить позиции президента Украины Владимира Зеленскийа в Европейскиом союзе. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

Политик заявил, что против Мерца, который выступает за усиление конфликта, начали выступать даже его однопартийцы. По словам Филиппо, возможная смена канцлера приведет к тому, что Зеленский лишится одного из ключевых союзников в ЕС.

Филиппо также отметил, что растущая непопулярность главы правительства и усталость жителей Германия от его политики могут привести страну к кризису, что осложнит дальнейшую поддержку Украины.

Газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что в руководстве Христианско-демократического союза обсуждают возможность замены Мерца на посту канцлера. Причиной недовольства, по данным издания, стали низкие рейтинги и медленные темпы реформ.

Кроме того лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала отставки Мерца из-за экономических проблем и роста цен.

Ранее Мерца призвали немедленно вступить в переговоры с Путиным.