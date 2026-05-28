Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН

США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН Альбанезе
Andrew Harnik/AP

Соединенные Штаты повторно ввели санкции против спецдокладчика Организации Объединенных Наций (ООН) Франчески Альбанезе в рамках мер против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте управления по иностранным активам (OFAC) минфина США.

Альбанезе была включена в список особо обозначенных лиц и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами.

В июле 2025 года госсекретарь США Марко Рубио сообщил на своей странице в соцсети X о введении санкций против специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе.

По его словам санкции были введены за «ее незаконные и постыдные попытки инициировать действия со стороны Международного уголовного суда против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля».

Рубио назвал деятельность Альбанезе политической и экономической войной против двух государств. Госсекретарь заявил, что Вашингтон всегда будет поддерживать партнеров в их праве на самооборону.

Ранее США призвали уволить спецдокладчика ООН по Палестине.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!