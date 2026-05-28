США повторно ввели санкции против спецдокладчика ООН

Соединенные Штаты повторно ввели санкции против спецдокладчика Организации Объединенных Наций (ООН) Франчески Альбанезе в рамках мер против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте управления по иностранным активам (OFAC) минфина США.

Альбанезе была включена в список особо обозначенных лиц и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами.

В июле 2025 года госсекретарь США Марко Рубио сообщил на своей странице в соцсети X о введении санкций против специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе.

По его словам санкции были введены за «ее незаконные и постыдные попытки инициировать действия со стороны Международного уголовного суда против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля».

Рубио назвал деятельность Альбанезе политической и экономической войной против двух государств. Госсекретарь заявил, что Вашингтон всегда будет поддерживать партнеров в их праве на самооборону.

Ранее США призвали уволить спецдокладчика ООН по Палестине.