Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Слуцкий высказался о целях СВО

Слуцкий: РФ добьется целей СВО, даже если дипломатия окажется подорвана
Павел Бедняков/РИА Новости

Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции (СВО) даже если дипломатический путь окажется подорван. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Россия продолжит добиваться целей СВО. И если дипломатический путь окажется подорван усилиями европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого», — написал он.

23 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что за ходом СВО пристальным образом наблюдают как друзья и соседи, так и противники России. Дипломат подчеркнул, что для укрепления влияния России во всем мире главной задачей является выполнение всех целей СВО.

По его словам, первостепенная задача российской дипломатии — предпринимать все, чтобы создавать необходимые условия на фронте деятельности, условия «для максимально эффективных, победоносных, результативных действий» военнослужащих Вооруженных сил России в рамках проведения СВО на Украине.

Ранее болгарский депутат предрек ЕС плачевное будущее из-за стремления «победить» Россию.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!