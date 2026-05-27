Слуцкий высказался о целях СВО

Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции (СВО) даже если дипломатический путь окажется подорван. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Россия продолжит добиваться целей СВО. И если дипломатический путь окажется подорван усилиями европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого», — написал он.

23 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил, что за ходом СВО пристальным образом наблюдают как друзья и соседи, так и противники России. Дипломат подчеркнул, что для укрепления влияния России во всем мире главной задачей является выполнение всех целей СВО.

По его словам, первостепенная задача российской дипломатии — предпринимать все, чтобы создавать необходимые условия на фронте деятельности, условия «для максимально эффективных, победоносных, результативных действий» военнослужащих Вооруженных сил России в рамках проведения СВО на Украине.

