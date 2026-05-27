Полянский сделал заявление о пролетах украинских дронов над странами Европы

России известно, что некоторые европейские страны открыли свое пространство для пролета нацеленных на нее украинских дронов. Об этом в ходе интервью для телеканала RT заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

Также, по словам дипломата, российская сторона уведомила ОБСЕ о близости РФ и коллективного Запада к прямой военной конфронтации.

«Грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет. Это было нашим предупреждением западным странам», — пояснил Полянский.

20 мая жителям Литвы пришлось впервые спуститься в укрытия в связи с объявлением воздушной угрозы, которая действовала в течение часа. В Вильнюсе граждане и представители властей укрылись в убежищах, но мест в них хватило не всем. В школах прервали занятия, а общественный транспорт приостановил работу. Кроме того, два самолета были перенаправлены в Ригу. Впоследствии литовское министерство иностранных дел обвинило Россию в попадании украинских дронов в воздушное пространство стран Балтии. При этом наблюдается и рост уровня недовольства прибалтийских государств действиями Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Эстонии впервые сбили украинский беспилотник.