Зеленский встретился с командованием ВСУ на фоне письма Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам обороны с главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) Александром Сырским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили по ситуации и вариантам наших действий на Харьковщине — прежде всего это Купянское направление, — а также в Донецкой области, на Запорожском направлении и в целом на юге Украины», — написал Зеленский.

27 мая украинский лидер послал американскому президенту Дональду Трампу срочное письмо, в котором заявил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) и попросил ускорить поставки. Как стало известно, в письме глава Украины сообщил, что в вопросе защиты от баллистических ракет страна практически полностью полагается на помощь Соединенных Штатов. По словам украинского политика, нынешние темпы поставок вооружения не соответствуют реальности угрозы, с которой сталкивается страна.

Накануне Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина остро нуждается в американской военной помощи. Он отметил, что защита неба обсуждается со всеми партнерами Киева.

Ранее Трамп назвал Байдена глупым из-за помощи Украине.