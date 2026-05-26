«Нет прогресса»: Зеленский пожаловался на недостаточную военную помощь от США

Зеленский сообщил США о нехватке у Украины средств ПРО
Украина остро нуждается в американской военной помощи. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале. Он отметил, что защита неба обсуждается со всеми партнерами Киева.

«К сожалению, с Америкой уже давно нет прогресса в расширении производства средств противоракетной обороны», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что европейские страны оказывают Украине финансовую помощь, но в этом вопросе необходимо лидерство США.

До этого Зеленский заявил, что Соединенные Штаты и европейские державы должны принять решения после того, как Россия нанесла удар возмездия по Украине.

24 мая Зеленский заявил, что Вооруженные силы России ночью применили ракету «Орешник» для ударов по Украине. Он уточнил, что атаке подвергся город Белая Церковь в Киевской области. Как писал Telegram-канал SHOT, в населенном пункте был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Ранее Путин поручил подготовить ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

 
