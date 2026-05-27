Шойгу предупредил об угрозе распространения радикального ислама

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил об угрозах распространения радикального ислама и нетрадиционных религиозных течений. Об этом сообщает «Ридус».

В своем выступлении на третьей встрече секретарей советов безопасности в рамках международного форума «Центральная Азия — Россия» Шойгу заявил, что экстремистские идеологии, в том числе радикальный ислам, остаются серьезной угрозой для региона, при этом продолжается вербовка боевиков и террористов, а также их проникновение в страны Центральной Азии извне.

До этого Шойгу заявил, что Россия и Ирак тесно взаимодействуют в интересах скорейшего урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, страны также координируют усилия для полного искоренения террористической угрозы, исходящей от ИГИЛ (организация запрещена в России) и других террористических группировок.

