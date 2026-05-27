Стали известны подробности о визите японских чиновников в РФ

Японские чиновники в рамках поездки в РФ провели встречи с представителями министерства промышленности и торговли страны, а также министерства экономического развития. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

В ведомстве сообщили, что переговоров с сотрудниками министерства иностранных дел РФ не было.

«На части встреч присутствовали представители японских компаний», — отметил источник агентства.

По его словам, стороны не обсуждали реализацию конкретных проектов. Основной темой бесед стала защита активов японских компаний, работающих на территории РФ. Источник подчеркнул, что участники встреч подтвердили важность продолжения диалога в таком формате.

Высокопоставленные чиновники из Японии прибыли в РФ в начале текущей недели. В Минэкономики азиатской страны заявляли, что в зависимости от ситуации к чиновникам могут присоединиться представители частных компаний. Как писало информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники, в состав делегации хотели включить специалистов компаний Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines.

Ранее японская компания закупила партию нефти из РФ.