Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ напомнили, что Москва предлагала «Совету мира» $1 млрд замороженных активов

Захарова: Россия предлагала фонду «Совета мира» $1 млрд замороженных активов
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия предлагала передать «Совету мира» $1 млрд из замороженных российских активов. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По данным газеты Financial Times, в фонд «Совета мира» по Газе не поступило «ни доллара» от доноров с момента подписания устава организации.

«Россия предложила конкретные деньги и заявила о приоритетах. <...> Также была в госдеп направлена соответствующая нота. Ни ответа, ни привета. Ни денег в фонде, как утверждают британские СМИ», — написала дипломат.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе организации американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава. Европейские лидеры, в свою очередь, отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались по поводу участия России в «Совете мира».

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!