В МИД РФ напомнили, что Москва предлагала «Совету мира» $1 млрд замороженных активов

Россия предлагала передать «Совету мира» $1 млрд из замороженных российских активов. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По данным газеты Financial Times, в фонд «Совета мира» по Газе не поступило «ни доллара» от доноров с момента подписания устава организации.

«Россия предложила конкретные деньги и заявила о приоритетах. <...> Также была в госдеп направлена соответствующая нота. Ни ответа, ни привета. Ни денег в фонде, как утверждают британские СМИ», — написала дипломат.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе организации американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава. Европейские лидеры, в свою очередь, отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма.

