В Крыму приняли решение по границе с Херсонской областью

Парламент Республики Крым утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Решение приняли на заседании сессии государственного совета республики. По словам Константинова, депутаты одобрили заключение соглашения между двумя субъектами РФ. Он уточнил, что документ подписали глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Согласно пояснительной записке, после подписания соглашения фактические границы между регионами не изменятся. Также отмечается, что разногласий по их прохождению между сторонами нет.

Документ приняли для внесения сведений о границах между субъектами в государственный кадастр недвижимости в формате координатного описания.

В конце марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за действий ВСУ Херсон становится все больше похож на военную базу. По его словам, нормальной гражданской жизни в городе становится все меньше. Руководство Украины в первую очередь выполняет военные задачи, а не пытается вернуть населенному пункту «нормальное дыхание». Глава региона обратил внимание, что в Киеве говорят про «заботу о Херсоне», но на самом деле «реальность другая».

Ранее Зеленский заявил о тяжелой ситуации с обстрелами в Херсоне.