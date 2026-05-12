Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Зеленский заявил о тяжелой ситуации с обстрелами в Херсоне

Зеленский: ситуация с обстрелами в Херсоне тяжелая из-за дефицита средств РЭБ
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

В Херсоне наблюдается тяжелая ситуация с обстрелами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в своем Telegram-канале.

По его словам, защищающим город бойцам не хватает перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для уничтожения беспилотников.

Также Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня нанесли удар по Оренбургу. Он отметил, что целями украинских дронов стали объекты газовой промышленности.

В результате атаки беспилотников по Оренбургу никто не пострадал, однако один из дронов повредил многоэтажку, детский сад и школу. В доме в результате удара пострадали три квартиры и кровля, а также вылетели стекла. За последний месяц это уже не первая атака украинских БПЛА на удаленные от границы регионы РФ. В конце апреля беспилотники впервые атаковали пригород Перми, Челябинскую и Свердловскую области.

В конце марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за действий ВСУ Херсон становится все больше похож на военную базу. По его словам, нормальной гражданской жизни в городе становится все меньше. Руководство Украины в первую очередь выполняет военные задачи, а не пытается вернуть населенному пункту «нормальное дыхание». Глава региона обратил внимание, что в Киеве говорят про «заботу о Херсоне», но на самом деле «реальность другая».

Ранее Сальдо оценил, что ВСУ могут сделать с Херсоном при отступлении.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!