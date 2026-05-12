Зеленский заявил о тяжелой ситуации с обстрелами в Херсоне

В Херсоне наблюдается тяжелая ситуация с обстрелами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в своем Telegram-канале.

По его словам, защищающим город бойцам не хватает перехватчиков и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для уничтожения беспилотников.

Также Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня нанесли удар по Оренбургу. Он отметил, что целями украинских дронов стали объекты газовой промышленности.

В результате атаки беспилотников по Оренбургу никто не пострадал, однако один из дронов повредил многоэтажку, детский сад и школу. В доме в результате удара пострадали три квартиры и кровля, а также вылетели стекла. За последний месяц это уже не первая атака украинских БПЛА на удаленные от границы регионы РФ. В конце апреля беспилотники впервые атаковали пригород Перми, Челябинскую и Свердловскую области.

В конце марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за действий ВСУ Херсон становится все больше похож на военную базу. По его словам, нормальной гражданской жизни в городе становится все меньше. Руководство Украины в первую очередь выполняет военные задачи, а не пытается вернуть населенному пункту «нормальное дыхание». Глава региона обратил внимание, что в Киеве говорят про «заботу о Херсоне», но на самом деле «реальность другая».

Ранее Сальдо оценил, что ВСУ могут сделать с Херсоном при отступлении.