Эксперт оценил соглашение Польши и Британии о противостоянии России

Военный эксперт Джерелиевский: Европа постепенно создает альтернативу НАТО
Европейские страны постепенно движутся к созданию военной организации, которая стала бы альтернативой НАТО. Процесс идет через заключение двусторонних пактов. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Борис Джерелиевский, комментируя оборонное соглашение Великобритании и Польши, направленное против России.

«Центром нового объединения, вероятно, станет Лондон. Не последнюю роль сыграет в этом Варшава», — предположил аналитик.

Кроме того, по его словам, соглашение Польши и Британии свидетельствует о подготовке к агрессии против РФ.

Что касается Вашингтона, он будут любым путем избегать противостояния с Москвой, но при этом США допускают возможность делегировать войну европейским союзникам, намереваясь ослабить все стороны конфликта, добавил Джерелиевский.

Как заявил 27 мая польский премьер-министр Дональд Туск, оборонное соглашение Варшавы и Лондона будет направлено против РФ.

По его словам, и Польша, и Британия в документе признают, что стратегической угрозой для них и НАТО является Россия. Поэтому сотрудничество между странами должно быть сосредоточено на обеспечении безопасности «перед лицом российской угрозы».

Ранее глава МИД Польши высказался по поводу нападения России на НАТО.

 
