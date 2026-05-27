Шойгу рассказал о рискованном отходе Японии от пацифистских принципов

Власти Японии заигрывают как с НАТО, так и с неонацистами на Украине и сепаратистами на Тайване. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Шойгу прокомментировал действия японского руководства в ходе шестого раунда консультаций высоких представителей РФ и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), курирующих вопросы безопасности. Он обратил внимание, что Токио взял курс на отход от послевоенных пацифистских принципов, и этот процесс сопряжен с определенными рисками.

«Все прекрасно помнят, на какие авантюры пошла императорская Япония в XX веке в милитаристском угаре. Никто не знает, чего можно ожидать от нынешних властей в этой стране, которые заигрывают с НАТО, неонацистами на Украине и сепаратистами на Тайване», — сказал секретарь СБ России.

21 апреля правительство Японии утвердило пересмотр трех принципов передачи оборонного оборудования, что фактически снимает ограничения на экспорт вооружений. Американский телеканал CNBC предположил, что это решение связано со стремлением Токио поддержать западные государства, помогающие Киеву. Однако официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что японские власти по дипломатическим каналам заверили Москву в невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов.

