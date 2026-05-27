Российский омбудсмен Лантратова рассказала о будущей встрече с украинским коллегой

Лантратова сообщила, что созвонится с Лубинцом, чтобы договориться о встрече

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ближайшие дни созвонится с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, чтобы договориться о будущей встрече. Об этом омбудсмен сообщила РИА Новости.

Лантратова добавила, что уже знакома с украинским коллегой и контактирует с ним по разным вопросам, в том числе по обмену пленными и возвращению гражданских лиц.

25 мая глава Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что Россия и Украина поддерживают переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. До этого дипломат уточнил, что между двумя странами продолжаются обмены пленными, а также возвращение гражданских лиц.

23 мая чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что сейчас на переговорном столе нет предложения, которое было бы «хоть сколько-нибудь приемлемо» для России или Украины, однако появляется «новая энергия» для мирного процесса.

Ранее Россия организовала с Украиной канал по воссоединению семей.