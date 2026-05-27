Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Российский омбудсмен Лантратова рассказала о будущей встрече с украинским коллегой

Лантратова сообщила, что созвонится с Лубинцом, чтобы договориться о встрече
Сергей Бобылев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в ближайшие дни созвонится с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, чтобы договориться о будущей встрече. Об этом омбудсмен сообщила РИА Новости.

По ее словам, также в ближайшее время состоится телефонный разговор с Лубинцом.

Лантратова добавила, что уже знакома с украинским коллегой и контактирует с ним по разным вопросам, в том числе по обмену пленными и возвращению гражданских лиц.

25 мая глава Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что Россия и Украина поддерживают переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. До этого дипломат уточнил, что между двумя странами продолжаются обмены пленными, а также возвращение гражданских лиц.

23 мая чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что сейчас на переговорном столе нет предложения, которое было бы «хоть сколько-нибудь приемлемо» для России или Украины, однако появляется «новая энергия» для мирного процесса.

Ранее Россия организовала с Украиной канал по воссоединению семей.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!