Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow был демонстративным, поскольку этот город исторически является местом боевой славы России. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

По его словам, украинцы пытаются при помощи британцев уничтожить историю России, хотя последние всегда «гадили, это удивления не вызывает».

Колесник отметил, что Британия тем самым показывает поддержку Украине «в ее террористических стремлениях», потому что военные объекты атакованы не были.

В ответ на удары ВСУ российские войска уже начинают отвечать ударами по местам принятия решений на Украине, при этом последствия этого может почувствовать в том числе и Соединенное Королевство, добавил Колесник.

Во время ночной атаки на Севастополь ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центробанка — загорелась крыша, а в соседних домах выбило окна и повредило балконы. По данным властей, украинские военные атаковали город беспилотниками и ракетами Storm Shadow.

Ранее российские войска атаковали предприятия военно-промышленного комплекса на Украине.