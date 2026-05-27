Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме назвали причину удара ВСУ по Севастополю

Депутат Колесник: удар по Севастополю имел демонстративный характер
Oleksii Holikov/Shutterstock

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow был демонстративным, поскольку этот город исторически является местом боевой славы России. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

По его словам, украинцы пытаются при помощи британцев уничтожить историю России, хотя последние всегда «гадили, это удивления не вызывает».

Колесник отметил, что Британия тем самым показывает поддержку Украине «в ее террористических стремлениях», потому что военные объекты атакованы не были.

В ответ на удары ВСУ российские войска уже начинают отвечать ударами по местам принятия решений на Украине, при этом последствия этого может почувствовать в том числе и Соединенное Королевство, добавил Колесник.

Во время ночной атаки на Севастополь ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центробанка — загорелась крыша, а в соседних домах выбило окна и повредило балконы. По данным властей, украинские военные атаковали город беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Как Севастополь пережил комбинированный удар — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские войска атаковали предприятия военно-промышленного комплекса на Украине.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!