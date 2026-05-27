В Литве заявили о будущем введении всеобщего воинского призыва

Литва движется к введению всеобщего призыва, однако к этому шагу еще нужно качественно подготовиться. Об этом заявил министр оборон Литвы Робертас Каунас, пишет Delfi.

По его словам, число призывников в стране каждый год увеличивается, и армия может обучать все больше людей.

«Мы движемся к всеобщему призыву хорошими темпами, сохраняя качество и реагируя на новые угрозы. В этом участвуют комендатуры, стрелки и литовская армия, поэтому наша общая подготовка направлена на обучение всего общества действиям и защите в случае войны. <…> Нужна инфраструктура, инструкторы, потенциал армии, а также достаточное количество вооружения, чтобы обеспечить призывников и качественно их обучить», — сказал Каунас.

При этом премьер-министр Литвы Инга Ругинене отметила, что всеобщий призыв — это вопрос для обсуждений. Однако она подчеркнула, что страна к этому придет.

«Несомненно, мы к этому придем, но на сегодняшний день, учитывая меняющуюся геополитическую ситуацию и новые угрозы, приоритетом является выполнение базовых задач, чтобы шаг за шагом двигаться вперед», — сказала глава правительства.

Также издание отмечает, что ряд литовских политиков считают, что страна приближается ко всеобщему призыву.

Еще в августе 2025 года Инга Ругинене заявила, что считает неизбежным введение в стране всеобщего призыва на военную службу.

Также в мае министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключил возвращения в стране службы в армии по призыву.

Кроме того, глава Европейского оборонного агентства (EDA) генерал Андре Денк сказал, что странам Евросоюза может потребоваться обязательная военная служба.

