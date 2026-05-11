В Польше допустили возвращение службы по призыву

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключил возвращения в стране службы в армии по призыву.

«По этому вопросу ведется дискуссия — такая возможность предусмотрена положениями закона «О защите родины». В этом плане возможен любой сценарий», — заявил Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.

В ноябре прошлого года начальник управления образования генштаба вооруженных сил Польши бригадный генерал Рафал Мерник заявил, что польским властям однажды придется возобновить обязательный призыв на военную службу, в том числе из-за проблем демографии.

Осенью Косиняк-Камыш заявил, что численность польской армии составляет 215 тысяч военнослужащих. По его словам, в период с 6 по 11 ноября на прохождение добровольной военной подготовки записались еще 15 тысяч человек.

На данный момент польская армия состоит из бойцов, заключивших контракт, но официальной отмены всеобщей воинской повинности не было. Обязательный призыв на военную службу в стране не был отменен — его приостановили в 2009 году.

Ранее в Германии сообщили о сопротивлении молодежи призыву на службу в армии.