В Кремле назвали заботу о ЕАЭС приоритетом для России

Песков: забота о ЕАЭС является безусловным приоритетом для России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безусловным приоритетом для РФ заботу о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

Комментируя планы Армении по вступлению в Европейский союз (ЕС), Песков отметил, что от членства в ЕАЭС Ереван получает ежегодное развитие и повышение ВВП страны на несколько процентных пунктов.

«Будет ли это обеспечивать ЕС? Ну, наверное, это уже решать самим армянам, а не нам. А нам надо заботиться о нашей интеграции, о Евразийском союзе», — сказал Песков.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Армении необходимо выбрать между Евросоюзом или ЕАЭС. При этом он подчеркнул: Москва примет любое решение Еревана. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада стремятся «подмять» Ереван под себя. Какие политические и экономические риски для Армении несет ее возможное членство в ЕС — в материале «Газеты.Ru».

В феврале прошлого года армянский парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз.

Ранее в Госдуме рассказали, во сколько Армении может обойтись выход из ЕАЭС.

 
