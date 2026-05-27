В Армении прокомментировали угрозу остановки поставок газа из России

В Армении не получали писем о возможности денонсации соглашения с РФ о газе

Армения не получала писем от российской стороны, что она может в одностороннем порядке остановить соглашение между странами о поставках газа и нефтепродуктов . Об этом сообщило министерство территориального управления и инфраструктур республики госинформагентству «Арменпресс» .

«Министерство территориального управления и инфраструктур Армении не получало каких-либо писем или уведомлений от российской стороны по данному вопросу», — говорится в сообщении.

26 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева министерству территориального управления и инфраструктур Армении сообщила, что Москва может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках в Армению газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, если Ереван продолжит сближение с Европейским союзом.

По словам Цивилева, европейские стремления Еревана не соответствуют характеру выстроенного на протяжении десятилетий партнерства между странами.

Ранее в России ограничили ввоз цветов и других товаров из Армении.