Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Армении прокомментировали угрозу остановки поставок газа из России

В Армении не получали писем о возможности денонсации соглашения с РФ о газе
Vladislav Culiomza/Reuters

Армения не получала писем от российской стороны, что она может в одностороннем порядке остановить соглашение между странами о поставках газа и нефтепродуктов . Об этом сообщило министерство территориального управления и инфраструктур республики госинформагентству «Арменпресс» .

«Министерство территориального управления и инфраструктур Армении не получало каких-либо писем или уведомлений от российской стороны по данному вопросу», — говорится в сообщении.

26 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева министерству территориального управления и инфраструктур Армении сообщила, что Москва может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках в Армению газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, если Ереван продолжит сближение с Европейским союзом.

По словам Цивилева, европейские стремления Еревана не соответствуют характеру выстроенного на протяжении десятилетий партнерства между странами.

Ранее в России ограничили ввоз цветов и других товаров из Армении.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!