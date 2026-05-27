Захарова заявила, что Пашинян ассоциирует себя с брюссельской бюрократией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, разделяет установки Европейского союза по ухудшению жизни граждан, раз ассоциирует себя с объединением и брюссельской бюрократией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, практическая задача бюрократии в Евросоюзе заключается в том, чтобы граждане стран объединения жили хуже, а не лучше. Если Пашинян себя ассоциирует именно с этой бюрократией, то он воспринимает и эти так называемые установки, отметила Захарова.

Дипломат добавила, что в отличие от ЕС, сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не политизировано, выстраивается на основе уважения и равноправия, на принципах свободного рынка, честной конкуренции и законности.

Президент России Владимир Путин во время встречи с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение одновременно в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению.

5 мая Пашинян заявил в рамках саммита Армения — ЕС, что Ереван хотел бы вступить в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Россия может разорвать соглашение с Арменией о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов.

 
