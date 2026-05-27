Меркурис не считает заявление РФ об ударах по Киеву ультиматумом

Меркурис: заявление МИД РФ об ударах по Киеву не ультиматум

Заявление МИД России об ударах по Киеву не является ультиматумом, это декларация о намерениях. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Некоторые говорят, что это ультиматум. Это не ультиматум, а декларация о намерениях», — считает Меркурис.

По словам британского военного аналитика, все адресаты этого заявления должны отнестись к нему со всей ответственностью и отдавать себе отчет в том, что теперь реакция российской стороны на украинские удары будет намного более серьезной.

25 мая российский МИД сообщил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поручению президента Владимира Путина в ходе телефонного разговора уведомил американского госсекретаря Марко Рубио о подготовке ВС РФ системных ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений.

Ранее Рябков рассказал, какая реакция США на удары по Киеву устроила бы РФ.