Трамп обрушился с критикой на Байдена

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего предшественника Джо Байдена из-за его решения подать в суд на министерство юстиции США. В соцсети Truth Social республиканец назвал демократа «нечестным политиком».

Байден попросил суд наложить бессрочный запрет на передачу представителям Республиканской партии в конгрессе аудиозаписей личных бесед с автором его мемуаров, сделанных в 2016-2017 годах.

Минюст получил соответствующие материалы в 2023 году в рамках расследования нарушений при обращении экс-президента с секретными документами, результатом которого стал вывод об отсутствии доказательств для привлечения его к уголовной ответственности, говорится в иске политика.

Байден настаивает на том, что обнародование материалов пошло бы вразрез с необходимостью защищать неприкосновенность частной жизни, с чем якобы ранее был согласен минюст США. В иске экс-президента говорится, что при руководстве Дональда Трампа ведомство поменяло свою позицию и в феврале этого года объявило о планах передать аудиозаписи и стенограммы законодателям 15 июня.

Ранее Трамп обвинял Байдена в «упадке» США.