Война США и Израиля против Ирана
На Западе указали на уроки, которые Россия может извлечь из конфликта в Иране

Дизен: конфликт в Иране показал РФ, что только сила может успокоить США и НАТО
Норвежский политолог Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил, что России необходимо извлечь урок из конфликта в Иране.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке показал, что успокоить НАТО может только сила.

«Из войны в Иране Россия может извлечь совершенно новые уроки. ... Иран не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации. ..., они видели, что эти атаки могут произойти, и продемонстрировали способность идти по пути эскалации вместе с США», — поделился политолог.

Дизен уточнил, что Вашингтон стал действовать осторожнее, так как Тегеран показал, что готов к ответным ударам и противостоянию. Россия может взять пример с Ирана и показать балтийским странам, что ответ за атаки по российской территории последует, добавил эксперт.

Накануне газета The New York Times писала, что конфликты на Украине и в Иране показали, что ведение боевых действий изменилось.

Так, военный эксперт Майкл Кофман подчеркнул, что в обоих конфликтах «мы видим появление высокоточных средств поражения на поле боя».

Ранее в Британии сравнили конфликт на Украине с компьютерной игрой.

 
