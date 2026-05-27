Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Совфеде назвали истинный смысл «борьбы Украины за суверенитет»

Пушков: Украина борется не за суверенитет, а за то, чтобы стать частью Запада
Adam Gray/AP

Власти Украины борются не за суверенитет, а для того, чтобы превратиться в часть Запада, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметил, что действия Киева изображаются западными странами как борьба за независимость. На самом деле Украина стремится перейти не просто в сферу влияния, а в сферу господства Запада. Пушков подчеркнул, что сейчас вообще невозможно говорить о каком-то суверенитете Украины, когда около 60% ее бюджета составляет западная помощь.

По словам сенатора, Украина борется не за суверенитет, а за то, чтобы стать частью Запада и его ударным плацдармом против России.

26 мая Пушков заявил, что европейские страны занимаются не урегулированием конфликта на Украине, а его эскалацией.

4 апреля сенатор назвал признаком некомпетентности разговоры западных политиков о «победе» Украины над Россией.

Ранее глава МИД Эстонии призвал сосредоточиться на полноправном членстве Украины в ЕС.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!