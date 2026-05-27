Пушков: Украина борется не за суверенитет, а за то, чтобы стать частью Запада

Власти Украины борются не за суверенитет, а для того, чтобы превратиться в часть Запада, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметил, что действия Киева изображаются западными странами как борьба за независимость. На самом деле Украина стремится перейти не просто в сферу влияния, а в сферу господства Запада. Пушков подчеркнул, что сейчас вообще невозможно говорить о каком-то суверенитете Украины, когда около 60% ее бюджета составляет западная помощь.

По словам сенатора, Украина борется не за суверенитет, а за то, чтобы стать частью Запада и его ударным плацдармом против России.

26 мая Пушков заявил, что европейские страны занимаются не урегулированием конфликта на Украине, а его эскалацией.

4 апреля сенатор назвал признаком некомпетентности разговоры западных политиков о «победе» Украины над Россией.

Ранее глава МИД Эстонии призвал сосредоточиться на полноправном членстве Украины в ЕС.