В Госдуме предложили ввести налог на роскошь для владельцев дворцов, яхт и самолетов

КПРФ предлагает ввести налог на роскошь – крупную недвижимость стоимостью более 150 млн рублей, а также яхты, самолеты и вертолеты. Владельцы роскошного движимого и недвижимого имущества должны будут платить от 1% до 4 % от их стоимости в зависимости от цены объекта. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Юрий Афонин (пояснительная записка есть у издания).

Законопроект будет отправлен на отзыв в правительство 27 мая.



Мера, как предполагается, поможет сделать распределение доходов в обществе более справедливым.



«Сложившаяся в России система налогообложения не учитывает огромное социальное неравенство. Самые богатые содержат армию бухгалтеров и юристов, которые помогают им минимизировать уплату налогов, а миллионы российских семей еле сводят концы с концами, но при этом платят со своих скромных доходов НДФЛ по полной ставке. И чиновники еще ждут от них какого-то повышения рождаемости. Но где растить детей? В крохотных ипотечных студиях и однушках, за которые надо ещё 20-30 лет платить? В то же самое время отечественные богачи открыто хвастаются своими домами размером с Тадж-Махал, частными реактивными лайнерами и яхтами размером с военный корабль. Так что необходимость введения серьезного налога на роскошь назрела и перезрела», — подчеркнул он.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, мера предполагает налог на роскошь – на недвижимость дороже 150 млн рублей, даже если она не достроена, автомобили стоимостью от 10 млн рублей и выше, а также самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера ценой от 50 млн.



Объектами налогообложения предлагается признать имущество, приобретенное в собственность, начиная с 1 января 1995 года (момента вступления в действие Гражданского кодекса Российской Федерации). Такая точка отсчета установлена для того, чтобы под налог на роскошь не попали люди, которые получили при СССР квартиры в центре Москвы, Ленинграда и других крупных городов.



Каждый год владельцы всей этой роскоши должны будут заплатить государству определенную долю ее стоимости – от 1% до 4 %: чем дороже объект налогообложения, тем выше процент. Платить налог будут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели (ИП) и коммерческие структуры.



Вырученные от нового налога деньги авторы законопроекта предлагают тратить на приобретение жилья для молодых семей в рамках специально создаваемого для этого Фонда жилищной поддержки молодых семей.



Принятие этого законопроекта, считают в КПРФ, будет способствовать решению важных социально-экономических задач, связанных с поддержкой молодых семей и более справедливым распределением доходов в обществе.



В Госдуме в феврале предложили ввести дополнительный налог на приобретение предметов роскоши: дорогих автомобилей, яхт, катеров, самолетов и вертолетов. Под него могут подпасть машины дороже 20 млн рублей, а водный и воздушный транспорт — стоимостью свыше 50 млн. Инициатива предполагает прогрессивную шкалу: от 1 до 4% от цены покупки в зависимости от категории и стоимости имущества.

