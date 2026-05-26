МИД России 27 мая проведет брифинг по ответным ударам по ВПК Киева

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин 27 мая проведет для иностранного дипкорпуса брифинг по ответным ударам по военным объектам Киева. Об этом в эфире KP.RU заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что МИД получает вопросы о том, как им лучше выстроить работу в связи с произошедшими событиями. Для представителей стран, интересующихся ударами по военным объектам Киева, состоится брифинг.
«Михаил Юрьевич Галузин завтра встретится с дипломатическим корпусом в Москве. Изложим наши подходы, ответим на вопросы», — сказала она.
25 мая МИД России сообщил, что российские войска собираются нанести удары по центрам принятия решений на Украине, которые станут ответом на удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. Также российский МИД рекомендовал уехать из Киева иностранцам, в том числе сотрудникам дипломатических миссий и представительств международных организаций.
Ранее в ЕС упрекнули Россию в эскалации после призыва покинуть Киев.