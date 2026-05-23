Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии на фоне отказа от энергоресурсов из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский союз в лицемерном поведении в вопросе отказа от российских нефти и газа. Об этом политик сказал на встрече с словацкими студентами, видеозапись опубликована на YouTube-канале правительства.

По словам Фицо, пока Брюссель критиковал Братиславу за желание закупать российские энергоресурсы, в 2025 году резко вырос импорт сжиженного газа из РФ в Западную Европу. Политик назвал это лицемерием.

Политик подчеркнул, что решение ЕС отказаться от энергоресурсов из России является идеологическим.

В начале этого года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны были подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа» и определить потенциальные проблемы при замене поставок из РФ. Несоблюдение новых правил грозит максимальными штрафами, размер которых составляет не менее €2,5 млн для физических лиц и от €40 млн для компаний. К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Песков заявил, что есть много желающих приобретать российские энергоресурсы.