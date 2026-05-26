Европа не предложила ни одного проекта по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом газете «Известия» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он указал, что российская сторона так и не увидела ни одного предложения Европы о мирном урегулировании на Украине. Мирошник отметил, что у европейцев нет настроя на достижение мира. От них исходят лишь требования капитуляции и репараций. Такие действия, подчеркнул дипломат, лишь направлены на обрыв переговорного процесса, в частности с участием Соединенных Штатов.

25 мая глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа не сможет стать посредником в переговорах России и Украины, так как ЕС не имеет нейтральной позиции. Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал Европу не выбирать «конкретного человека» для переговоров с Россией. Он же в мае подчеркнул, что Европа «полностью разорвала» связи с Россией, которые были для нее «балластом».

Ранее Лавров рассказал, когда не стоит начинать переговоры.