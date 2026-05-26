Приглашение для зарубежных журналистов посетить место удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске было шагом по пресечению лжи Запада, которую он себе регулярно позволяет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

»... чтобы люди видели эти обломки, которые еще не успели остыть от <...> детских тел. Их еще только выносили оттуда», — сказала дипломат на полях Международного форума по безопасности, отметив, что этот визит был организован для того, чтобы никто не сказал, что этого не было.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что более 50 иностранных журналистов прилетели в Старобельск. По ее словам, в ЛНР прибыли представители СМИ из 19 стран. В свою очередь власти Японии, как сообщила Захарова, запретили своим журналистам принимать участие в освещении трагедии.

Ранее в Кремле отметили важность визита СМИ в Старобельск, где атаковали колледж.