Зеленский присвоил особую награду столице Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил награду «Город-спаситель» четырем европейским городам, среди которых столица Венгрии Будапешт. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на указ главы государства.

Сообщается, что Зеленский присвоил почетную награду «Город-спаситель» Будапешту, Таллинну, Гданьску и французскому городу Сен-Жермен-ан-Ле.

Награды присвоены «за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули родину, <…> а также поддержку Украины в защите независимости».

20 мая премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что рассчитывает в июне провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Политик понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров, проживающих на Украине. Он вновь напомнил, что это необходимое условие для согласия Будапешта на евроинтеграцию Киева.

Ранее Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины.