Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лукашенко выразил обеспокоенность слухами о будущем Молдавии

Лукашенко: с ужасом воспринимаю желание Молдавии стать частью другой страны
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ужасом слышит и воспринимает информацию о том, что Молдавия готова стать частью другой страны. Об этом он сказал на встрече в Минске с бывшим молдавским президентом Игорем Додоном, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что независимость и суверенитет дорого стоят. Также Лукашенко призвал Додона и его сторонников не допустить ликвидации молдавского государства.

26 мая генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что исполком СНГ получил заявление Молдавии о выходе из ключевых соглашений Содружества.

В марте этого года решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ – о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации – были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

До этого МИД республики запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава СНГ. В свою очередь депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Ольга Чеботарь высказала мнение, что решение властей Молдавии выйти из СНГ станет символическим шагом, который не принесет реальной пользы жителям республики.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!