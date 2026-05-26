Лукашенко выразил обеспокоенность слухами о будущем Молдавии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ужасом слышит и воспринимает информацию о том, что Молдавия готова стать частью другой страны. Об этом он сказал на встрече в Минске с бывшим молдавским президентом Игорем Додоном, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что независимость и суверенитет дорого стоят. Также Лукашенко призвал Додона и его сторонников не допустить ликвидации молдавского государства.

26 мая генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что исполком СНГ получил заявление Молдавии о выходе из ключевых соглашений Содружества.

В марте этого года решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ – о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации – были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

До этого МИД республики запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава СНГ. В свою очередь депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Ольга Чеботарь высказала мнение, что решение властей Молдавии выйти из СНГ станет символическим шагом, который не принесет реальной пользы жителям республики.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.