Стало известно, что с Украиной будет через полгода на фоне системных ударов ВС России

Экономика Украины перестанет существовать, если армия России продолжит регулярно и системно наносить удары по военным объектам страны и центрам принятия решений. У Киева не будет времени восстанавливать мощности. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.



«За полгода экономика Украины вообще перестанет существовать. Она сейчас находится в крайне тяжелом положении, но ее остатки будут просто разрушены. Это с одной стороны. С другой стороны, те объекты, где собирают из комплектующих, поставляемых с Запада, дроны, а также крылатые ракеты, также будут выведены из строя. Поэтому тут Украине придется выбирать: либо идти на мирное соглашение с Россией, либо выводить все в страны НАТО, производить дроны уже за рубежом и практически готовую продукцию ввозить на территорию Украины», — сказал он.



По словам Кнутова, такой шаг приведет к «резкой эскалации участия стран НАТО в конфликте со всеми вытекающими последствиями».



Российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве, заявили в МИД РФ. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Ранее стало известно о передаче Трампу послания от Путина.