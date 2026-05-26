Украине пообещали регулярные удары «Орешником» и «Кинжалами» раз в месяц

Военэксперт Кнутов: Россия раз в месяц будет бить «Орешником» по Украине
Антон Денисов/РИА Новости

Россия имеет ресурсы для того, чтобы наносить массированные удары по военным целям и центрам принятия решений на Украине раз в месяц с применением ракет «Орешник», «Кинжал», «Циркон» и комплексов «Искандер». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
 
«Раз в месяц. В принципе, это приведет к тому, что те мощности, которые Украина пытается восстановить, будут снова выводиться из строя, что будет серьезнейшим образом влиять на состояние ВПК [военно-промышленного комплекса] Украины, с одной стороны, а с другой стороны, будет приводить к экономическому упадку. Я полагаю, что такие удары просто необходимы», — подчеркнул аналитик.
 
Кнутов при этом напомнил, что ВС России не бьют по гражданским объектам Украины, а наносят удары по местам, связанным с военным производством и энергетикой.
 
Российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве, заявили в МИД РФ. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Ранее в Госдепе рассказали о переговорах Рубио и Лаврова.

 
