Генсек ОДКБ рассказал о планах по наращиванию боевого потенциала

Масадыков: ОДКБ намерена наращивать боевой потенциал с помощью дронов и РЭБ
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена наращивать боевой потенциал коллективных сил при помощи современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками. Об этом генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков заявил в беседе с РИА Новости.

Эта работа будет производиться в рамках пролонгированной и частично обновленной в 2025 году Стратегии коллективной безопасности ОДКБ, рассказал он.

В организации также намерены развивать программы подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов с учетом достижений военной науки, техники и передового опыта, отметил Масадыков.

По его словам, принципиальной задачей остается выполнение программы укрепления таджикско-афганской границы. Важным направлением совместной подготовки ОДКБ являются традиционные совместные военные учения «Взаимодействие», «Поиск», «Эшелон», «Рубеж», где каждый год отрабатываются отдельные аспекты подготовки войск с учетом новейшего боевого опыта, добавил он.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят 6 государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

