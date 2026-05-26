Военкор Стешин: Украина стала «бешеной собакой», время разговоров с ней прошло

Военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале заявил, что Россия перешла к жесткой фазе в рамках конфликта на Украине, включив «режим Ирана».

25 мая МИД России выступил с заявлением, в котором предупредил персонал иностранных посольств о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Это связано с планами ВС РФ нанести удары по объектам украинского ВПК в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

По словам Стешин, Россия заблаговременно уведомлена США о возможности ударить по Украине. Военкор подчеркнул, что теперь настало время переходить от слов к делу.

Журналист сравнил поведение властей Украины с «взбесившейся собакой на цепи», которая сошла с ума и проявила немотивированную агрессию, и которую в итоге пришлось «пристрелить».

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евродепутат призвал Запад высказаться об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.