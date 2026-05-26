Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД РФ

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в министерство иностранных дел России в связи с задержанием митрополита Илариона (Алфеева). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, чешский дипломат пробыл в здании МИД на Смоленской площади девять минут и отказался от комментариев СМИ.

25 мая в Чехии полиция задержала митрополита Русской Православной Церкви (РПЦ) Илариона после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета.

По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не объяснили причину остановки и сразу приступили к досмотру. Адвокат отметил, что на шоссе автомобиль фактически ждали две полицейские машины. Полицейские сразу запросили документы у водителя и у священнослужителя, хотя никаких претензий по нарушению правил не предъявили, утверждает защита.

Митрополит Иларион с 2009 по 2022 годы возглавлял Отдел Внешних Церковных Связей (ОВЦС) РПЦ. В 2022 году он был назначен митрополитом Будапештским и Венгерским с освобождением от должности председателя ОВЦС. В 2024 году освобожден от управления епархией и почислен на покой. Решением Синода митрополит Иларион был направлен на служение в Карловы Вары.

Ранее в Кремле не смогли прокомментировать задержание митрополита Илариона в Чехии.

 
