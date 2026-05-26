Заявление украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с депутатами партии «Слуга народа» о том, что «горячая» фаза конфликта на Украине может завершиться до ноября, было сделано для того, чтобы дать украинцам мнимую надежду на скорое окончание боевых действий. На самом деле Киев не планирует заканчивать конфликт. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Украины Владимир Олейник.



«Есть «горячая» фаза, а «холодная» — это что? Террор, я так понимаю. То есть боевых действий не будет на линии соприкосновения, но зато вглубь территории будут бить, потому что для Зеленского война и состояние Украины в войне — это единственная форма безопасности», — подчеркнул бывший украинский парламентарий.



По словам Олейника, Зеленский заявил о возможности прекращения «горячей» фазы конфликта на Украине, так как дать украинцам надежду.



«Понятно, дает украинцам надежду: надо еще немножко потерпеть. При этом Запад не сворачивает помощь – €90 млрд надо отработать, а взамен надо мобилизировать людей, поэтому встреча была ни о чем...Это лжец», — указал он.



Надежда, которую Зеленский своим заявлением об окончании конфликта дал простым украинцам, мнимая, подчеркнул Олейник, так как на самом деле глава киевского режима вовсе не собирается прекращать боевые действия. Киев наоборот интенсифицирует удары по регионам России.



25 мая депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем Telegram-канале, что Зеленский на встрече с депутатами партии заявил, что «горячая фаза» может завершиться до ноября. Также она рассказала, что Украина ждет, кого Европа выберет своим представителем на мирных переговорах, и анонсировала скорый визит делегации США в Киев.

