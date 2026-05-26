Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В парламенте одной из стран ЕС обсуждают снятие санкций с России

Депутат Георгиев: в парламенте Болгарии идут дискуссии о снятии санкций с России
Максим Блинов/РИА Новости

Предложения снять все санкции с России и возможное налаживание отношений с Москвой обсуждают в болгарском парламенте. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев, который недавно посетил РФ во главе делегации партии «Возрождение».

«Мы предложили следующее: снять санкции на топливо из России, энергетические санкции, ограничения на обслуживание этих самолетов. Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли новое правительство страны наладить отношения с Москвой.

Георгиев добавил, что у Болгарии есть самолеты МиГ-29, которым необходимо заменить двигатели. По его словам, этим должны заняться российские компании.

Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что западные страны начнут постепенно смягчать ограничения в отношении РФ по мере улучшения геополитической обстановки, ситуация может начать меняться уже в этом году.

Ранее во Франции запустили петицию о снятии санкций с России.

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!