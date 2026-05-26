Депутат Георгиев: в парламенте Болгарии идут дискуссии о снятии санкций с России

Предложения снять все санкции с России и возможное налаживание отношений с Москвой обсуждают в болгарском парламенте. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев, который недавно посетил РФ во главе делегации партии «Возрождение».

«Мы предложили следующее: снять санкции на топливо из России, энергетические санкции, ограничения на обслуживание этих самолетов. Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли новое правительство страны наладить отношения с Москвой.

Георгиев добавил, что у Болгарии есть самолеты МиГ-29, которым необходимо заменить двигатели. По его словам, этим должны заняться российские компании.

Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что западные страны начнут постепенно смягчать ограничения в отношении РФ по мере улучшения геополитической обстановки, ситуация может начать меняться уже в этом году.

Ранее во Франции запустили петицию о снятии санкций с России.