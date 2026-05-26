ЛДПР предложила считать среднюю зарплату без доходов топ-менеджеров

ЛДПР предложила министру экономического развития Максиму Решетникову пересмотреть действующую методику расчета среднемесячной заработной платы работников и исключить из нее зарплаты руководителей и главных бухгалтеров. Это поможет формировать более адекватную картину уровня жизни людей. Письменное обращение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого к главе ведомства есть у «Газеты.Ru».



Как обратили внимание в ЛДПР, в 2025 году на выплату вознаграждений топ-менеджменту ПАО «Газпромбанк» было направлено 19,5 млрд рублей, ПАО «Сбербанк» — 29 млрд рублей. Такая же ситуация наблюдается и в иных крупных организациях. Например, согласно Положению о вознаграждениях членов Совета директоров ПАО «Полюс», базовое вознаграждение председателя совета директоров составляет 250 000 долларов США в год, независимого директора — 130 000 долларов США.



Слуцкий подчеркнул, что указанные размеры выплат многократно превышают уровень оплаты труда большинства обычных работников.

«Каждый раз, видя свежую статистику Росстата о средней зарплате в России, граждане испытывают когнитивный диссонанс: в отчете цифра стоит одна, но таких сумм при получении своей зарплаты они в глаза не видели. Этот парадокс легко объяснить: методика расчета Росстата искажает реальную картину доходов. Цифры не сходятся: служба говорит о средней зарплате в 100 тысяч рублей, но на деле педагог в Саратове получает 48 тысяч «на руки», а учитель физики в Волгограде — лишь 26 тысяч. В то же время на выплаты топ‑менеджменту только двух компаний — Газпромбанка и Сбербанка — в 2025 году направили 48,5 млрд рублей: 19,5 млрд и 29 млрд соответственно», — сказал он «Газете.Ru».

Росстат, по его словам, рассчитывает средний показатель, включая в него многомиллионные доходы топ-менеджеров наряду со скромными зарплатами учителей, врачей и воспитателей. ЛДПР поэтому требует пересмотреть методику: считать среднюю зарплату нужно по фактическим доходам граждан после вычета налогов и без учета доходов руководящего состава.

Работники практически всех сфер экономики часто отмечают, что фактически получаемые ими зарплаты существенно ниже официальных средних показателей, что, считают в ЛДПР, «формирует устойчивое несоответствие между статистически публикуемыми данными и субъективно воспринимаемым уровнем доходов».



При сохранении существующего подхода официальные статистические данные могут формировать представление о благополучном уровне доходов работников, которое не соответствует реальной ситуации на местах.



Поэтому Слуцкий подчеркнул, что необходимо рассмотреть возможность совершенствования действующей методики расчета среднемесячной начисленной заработной платы работников «в части исключения из расчета заработной платы руководителей».



Действующая система, считает глава ЛДПР, «может приводить к искажению оценки уровня жизни населения» и «затруднять принятие эффективных решений в сфере социальной и экономической политики».



До этого кадровый эксперт Илья Варакин заявил, что в кризис важно иметь три источника дохода: основную работу, дополнительный доход от ручного труда и постоянный поиск новых возможностей для заработка.

Ранее стало известно, сколько студентов будут подрабатывать летом.