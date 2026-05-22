Стало известно, сколько студентов будут подрабатывать летом

Почти половина (43%) опрошенных студентов в России планируют подрабатывать летом 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ventra Go! (есть у «Газеты.Ru»).

Уже сейчас почти каждый второй опрошенный совмещает учебу с работой: 39% подрабатывают, еще 9% работают в штате по графику. При этом отношение к летней занятости у молодежи разное: 49% считают, что летом лучше отдыхать, 19% видят в подработке пользу и для дохода, и для самостоятельности, 14% называют ее хорошим способом занять себя, а 10% — возможностью получить первый опыт работы.

Для студентов заработок часто связан не только с базовыми расходами. 36% хотят подработать, чтобы чаще ходить в кафе, рестораны, на выставки, в театры и другие места досуга. Еще 19% планируют заработать на крупные покупки или накопления, 14% — на ежедневные расходы, 13% — чтобы помочь семье и близким. Только 3% выбирают летнюю подработку ради профессионального развития по специальности.

Ради летней подработки студенты готовы жертвовать частью отдыха — так ответили 31%. Еще 25% готовы пожертвовать графиком сна и физическими потребностями, 22% — поездками, 18% — общением с друзьями и отношениями. При этом 14% не готовы ничем жертвовать ради подработки.

«Если говорить о востребованных форматах весной и летом, это в первую очередь подработка курьером, сборка и упаковка заказов, работа в торговом зале, инвентаризации, помощь на мероприятиях и в промо-активностях. Уже на старте молодые исполнители учатся базовой дисциплине: планировать время, соблюдать график, нести ответственность за результат, выстраивать коммуникацию с людьми», — отметила директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

По ее словам, временная работа для школьников и студентов дает не только деньги, но и первые рабочие навыки. Речь идет о дисциплине, самостоятельности, умении общаться с разными людьми и спокойно действовать в стрессовой ситуации. В исследовании Ventra Go! молодые люди сами чаще всего называли среди таких навыков стрессоустойчивость — 44%, гибкость — 31,6%, дисциплинированность — 28,7% и самостоятельность — 20,8%.

Ларионова отметила, что работа в доставке, торговом зале или на складе помогает развивать сервисное мышление: молодой человек учится общаться с клиентами и коллегами, соблюдать правила, работать в команде и понимать, что такое регламенты. Этот опыт потом помогает легче привыкнуть к более сложным профессиональным ролям, сказала эксперт.

При выборе подработки школьники и студенты чаще всего смотрят на три вещи: гибкий график, быстрые выплаты и низкий порог входа. График должен позволять совмещать работу с учебой, подготовкой к экзаменам и отдыхом, отметила Ларионова. По ее словам, час подработки может стоить для молодых людей 150–400 рублей.

Еще один важный пункт — понятные условия — молодежь не хочет ждать зарплату месяц и чаще выбирает оплату за смену или за день. Ларионова посоветовала проверять, есть ли гарантия выплаты, возможность быстро вывести деньги и обратиться в поддержку. Также стоит внимательно читать оферту на платформе, где оформляется подработка, сказала эксперт.

Отдельно она предупредила о рисковых предложениях. По ее словам, школьникам и студентам стоит насторожиться, если перед началом работы их просят оплатить обучение, внести залог или перевести деньги под другим предлогом. Легальная подработка не должна начинаться с платежа со стороны работника.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. студентов.

Ранее были названы риски зумеров от платформенной занятости.