Лавров и Рубио обсудили по телефону удары ВС РФ по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает МИД РФ на своем сайте.

В ведомстве уточнили, что по поручению президента РФ Владимира Путина глава российского МИД «довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории ВС РФ приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

Лавров обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая. В нем США, как и другим странам с представительствами в Киеве, рекомендовали эвакуировать дипломатический персонал и других граждан из украинской столицы.

Кроме того, глава МИД напомнил собеседнику о договоренностях, достигнутых по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года, по украинскому вопросу и выразил сожаление в связи с тем, что «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима» подрывают эти договоренности.

Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации условий работы дипмиссий России и США на территории обеих стран.

Ранее МИД России анонсировал удары российской армии по центрам принятия решения на территории Украины в ответ на теракт в Старобельске.