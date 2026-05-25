В парламенте Великобритании «заправляются» дешевым пивом на рабочем месте, а потом выдают чушь про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля» за факты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

К своему сообщению дипломат приложила видео, на котором член британского парламента заявила, что в Гортоне и Дентоне гражданам приходится платить полную цену за пинту пива, а в парламенте пиво продается дешевле, чем пользуются депутаты, которые не стесняются употреблять его перед голосованием.

«Теперь понятно, почему они такую чушь несут про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля»», — заявила Захарова.

До этого представитель МИД РФ отметила, что во время своего визита в Британию президент Украины Владимир Зеленский был принят в парламенте страны не как почтенный гость, а как коммивояжер. По словам дипломата, глава Украины устроил выставку украинских дронов, пытаясь их «продать депутатам британского парламента по 10 тыс. фунтов стерлингов».

