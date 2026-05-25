Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Заправляются пивом и несут чушь»: Захарова о работе парламента Британии

Захарова раскрыла причину заявлений в парламенте Британии про «руку Кремля»

В парламенте Великобритании «заправляются» дешевым пивом на рабочем месте, а потом выдают чушь про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля» за факты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

К своему сообщению дипломат приложила видео, на котором член британского парламента заявила, что в Гортоне и Дентоне гражданам приходится платить полную цену за пинту пива, а в парламенте пиво продается дешевле, чем пользуются депутаты, которые не стесняются употреблять его перед голосованием.

«Теперь понятно, почему они такую чушь несут про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля»», — заявила Захарова.

До этого представитель МИД РФ отметила, что во время своего визита в Британию президент Украины Владимир Зеленский был принят в парламенте страны не как почтенный гость, а как коммивояжер. По словам дипломата, глава Украины устроил выставку украинских дронов, пытаясь их «продать депутатам британского парламента по 10 тыс. фунтов стерлингов».

Ранее в Крыму высмеяли британских чиновников за введение новых санкций против России.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!