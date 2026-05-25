Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Раде раскрыли планы Зеленского по завершению «горячей фазы» конфликта

Василевская-Смаглюк: Зеленский хочет завершить горячую фазу конфликта до ноября
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» в Верховной раде, что Киев рассматривает возможность завершения «горячей фазы» конфликта до ноября при условии предоставления стране гарантий безопасности. Об этом написала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

«Основная цель — не дать РФ возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление», — отметила она.

По ее словам, Зеленский сказал, что прилагает усилия для недопущения переговоров по Украине без участия Киева, однако признал существование такого подхода.

Василевская-Смаглюк добавила, что Украина ждет, кого Европа выберет своим представителем на мирных переговорах. Кроме того, она анонсировала визит делегации из США в Киев в ближайшее время.

Накануне депутаты Верховной рады Максим Бужанский и Алексей Гончаренко заявили о необходимости завершения конфликта после ночного удара Вооруженных сил России по Украине. Гончаренко призвал делать все для того, чтобы закончить противостояние. По словам Бужанского, Украине отчаянно нуждается в прекращении боевых действий.

Ранее в Кремле назвали главное препятствие урегулирования конфликта на Украине.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!