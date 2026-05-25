В Раде раскрыли планы Зеленского по завершению «горячей фазы» конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» в Верховной раде, что Киев рассматривает возможность завершения «горячей фазы» конфликта до ноября при условии предоставления стране гарантий безопасности. Об этом написала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

«Основная цель — не дать РФ возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление», — отметила она.

По ее словам, Зеленский сказал, что прилагает усилия для недопущения переговоров по Украине без участия Киева, однако признал существование такого подхода.

Василевская-Смаглюк добавила, что Украина ждет, кого Европа выберет своим представителем на мирных переговорах. Кроме того, она анонсировала визит делегации из США в Киев в ближайшее время.

Накануне депутаты Верховной рады Максим Бужанский и Алексей Гончаренко заявили о необходимости завершения конфликта после ночного удара Вооруженных сил России по Украине. Гончаренко призвал делать все для того, чтобы закончить противостояние. По словам Бужанского, Украине отчаянно нуждается в прекращении боевых действий.

Ранее в Кремле назвали главное препятствие урегулирования конфликта на Украине.