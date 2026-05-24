«Мир, а не ракеты»: в Верховной раде призвали завершить конфликт после удара «Орешником»

Депутаты Верховной рады Максим Бужанский и Алексей Гончаренко заявили о необходимости завершения конфликта после ночного удара Вооруженных сил России по Украине. Призывы к миру они опубликовали в своих Telegram-каналах.

«Войну нужно заканчивать. Мир, а не ракеты. Нужно делать все, чтобы это остановилось», — написал Гончаренко.

По словам Бужанского, Украине отчаянно нужно прекращение боевых действий.

«И нет ничего зазорного в слове «отчаянно», — отметил депутат.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал», сообщили в Минобороны. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что атаке «Орешником» подвергся город Белая Церковь в Киевской области. По данным Telegram-канала SHOT, в населенном пункте был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Ранее Зеленский показал последствия российского удара возмездия.