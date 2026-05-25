Путин подписал закон о двукратом увеличении лимита сверхурочной работы

Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов в год

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Авторы инициативы отмечали, что около 90% россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка, однако действующее регулирование не позволяло работодателям в полной мере оформлять переработки как сверхурочную занятость. Также закон, по их мнению, должен частично компенсировать дефицит кадров и снизить потребность в создании 49 тысяч новых рабочих мест.

Документ предусматривает, что увеличение продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год возможно только при наличии соответствующих положений в коллективном договоре или отраслевом соглашении, распространяющемся на работодателя.

Согласно закону, оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые два часа должна производиться минимум в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном. Начиная со 121-го часа переработки оплата составит не менее двойного размера за каждый час.

Кроме того, нормативный акт снимает запрет на отзыв из отпуска работников опасных производств в случае необходимости предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

