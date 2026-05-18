Россиян ждет быстрое выгорание при переходе на шестидневку

У россиян наступит выгорание при переходе на шестидневную рабочую неделю уже через три-шесть месяцев. Об этом «Газете.Ru» заявила начальник центра карьеры Колледжа мировой экономики и передовых технологий Валентина Киося.

По данным исследования SuperJob, с которым ознакомилось РИА Новости, двое из трех экономически активных россиян не готовы работать в режиме шестидневки.

«Шестидневка — это путь к профессиональному и личному истощению без реальных экономических выигрышей. У россиян наступит выгорание при переходе на шестидневную рабочую неделю уже через три-шесть месяцев. У работников при шестидневке исчезнет главный ресурс — время на восстановление, семью, здоровье и развитие. Уход за детьми и пожилыми родителями, собственное здоровье, досуг — все это окажется под угрозой. Будут накопление усталости, рост ошибок, ускоренное выгорание и массовые увольнения. При этом даже кратно повышенная зарплата не сделает шестидневку привлекательной — по опросам, на шесть дней не согласен даже каждый пятый. Работодатель получит не лояльность, а токсичную среду и текучку», — сказала Киося.

По ее словам, шестой рабочий день не дает бизнесу заметного выигрыша в производительности. Киося считает, что он может дать либо небольшой прирост, либо снижение качества работы. На этом фоне растут риски хронического недосыпа, тревожных расстройств и сердечно-сосудистых проблем, предупредила Киося. Мотивация тоже будет падать, потому что работа начинает восприниматься не как карьера, а как принудительная повинность, считает эксперт.

Киося назвала иллюзией идею, что шестидневка поможет компаниям закрыть дефицит кадров: такой режим не создает новых работников, а только сильнее нагружает действующих. В условиях рынка соискателя люди при первой возможности будут уходить к работодателям с более адекватным графиком, уверена эксперт. Единственный допустимый сценарий— краткосрочный режим интенсивной работы на срок до месяца и только при кратном росте оплаты, уверена Киося. Как постоянная мера шестидневная неделя будет не снижать кадровый дефицит, а усиливать его, предупредила эксперт.

По ее словам, в отдельных сферах усиленная нагрузка уже встречается. В образовании шестидневка для педагогов школ и колледжей давно стала реальностью, но без нормальной компенсации и пересмотра нагрузки она ведет к выгоранию и нехватке кадров, посетовала Киося. В производстве и строительстве возможны краткосрочные пиковые периоды, но только с ограничением по срокам и гарантированной доплатой, считает эксперт. В ретейле такой режим может появляться перед праздниками, когда выручка заметно выше, сказала Киося. При этом в IT, финансах, консалтинге и креативных индустриях шестидневка ударит по качеству работы и спровоцирует уход сильных сотрудников, допустила эксперт. Зарплатные ожидания при таком графике могут вырасти минимум на 20–30%, но даже это не компенсирует потерю свободного времени, считает Киося.

Она добавила, что широкого перехода к шестидневке в России на практике не будет — помешают кадровый дефицит, сопротивление работников и требования трудового законодательства. По словам Киоси, Трудовой кодекс допускает шестидневный график, но сверхурочная работа строго ограничена и должна оплачиваться в повышенном размере. Реалистичный сценарий — только редкие краткосрочные исключения для отдельных отраслей в пиковые периоды, подытожила Киося.

Ранее был назван экономический эффект от внедрения шестидневной рабочей недели.